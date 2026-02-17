Utorak, 17 Februara, 2026
Optužnica protiv carinskog službenika: Budžet BiH oštećen za skoro 80.000 KM

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv vođe carinskog referata na GP Vitine. Tereti se za prevaru u službi i nanošenje štete budžetu BiH.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Sabahudina Dizdarevića (1970.), uposlenika Uprave za indirektno oporezivanje (UIO BiH), zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela prevare u službi.

Dizdarević se tereti da je, obavljajući funkciju vođe carinskog referata na Graničnom prelazu Vitine, zloupotrijebio službeni položaj unoseći neistinite podatke u službene evidencije UIO BiH.

Prema navodima optužnice, ovim radnjama je za sebe ishodovao nezakonite isplate iz budžeta u ukupnom iznosu od 79.036,74 KM.

Na ovaj način optuženi je stekao protivpravnu imovinsku korist, nanoseći direktnu finansijsku štetu budžetu Bosne i Hercegovine.

“Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo prevara u službi iz člana 222. KZ BiH”, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

