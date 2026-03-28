Kiša i snijeg na području Srebrenika izazvali probleme s električnom energijom i poplavama, otežano i odvijanje saobraćaja

Kišne i sniježne padavine izazvale su dosta problema na području Srebrenika, naročito u odvijanju saobraćaja, u snabdijevanju električnom energijom, a nekoliko objekata bilo je ugroženo i od poplave.

Snijeg je izazvao kvarove na elektrodistributivnoj mreži i nestanak struje u više naselja, naročito na području Tinje i Podorašja. Ekipe su na terenu i rade na popravci kvarova kako bi se stanje što prije normalizovalo.

Ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik je također na terenu i radi na uklanjanju palih stabala sa elektro i telefonske mreže.

Ostale ekipe Službe civilne zaštite su na terenu zajedno sa pripadnicima PVJ-Srebrenik.

Putevi na područja Srebrenika su prohodni uz upotrebu zimske opreme,a u višim visinskim zonama saobraćaj se odvija otežano zbog dubljeg snijega, stoji u izvještaju Civilne zaštite Srebrenik.

U Mjesnom području Špionica polavljen je 1 stambeni objekat i to kod Hotela Orion u Ormanici gdje je porodica bila prinuđena da se privremeno iseli. Poplavljeno je više od 250 dunuma poljoprivrednog zemljišta u Mjesnom području Špiuonica.

Na istom području sinoć u Špionici korito rijeke Tinje se napunilo i počelo je vraćati vodu uz kanale koji ugrožavaju više stambeni objekata od pružnog prelaza do naselja Tutnjevac.

U 21:50 sati Upućena je mašina na teren u Špionicu kako bi izvršila rušenje zemjanog nasipa da bi se voda iz kanala mogla razliti po njivama i time je spašeno više stambenih objekata.

U centru Srebrenik u ulici 25. novembar odvodne cijevi bile bile su zaglavljene i u saradnji sa PU-Srebrenik jedan vremenski period je ulica bila zatvorena za promet motornih vozila.

