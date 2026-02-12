Oglasilo se Tužilaštvo KS o stravičnoj nesreći u Sarajevu

Foto: Avaz

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se danas nakon stravične nesreće koja se dogodila u Sarajevu, nakon što je jedna osoba smrtno stradala.

– Počeo je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac. Angažirani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke. Po okončanja uviđajnih radnji, bit će poznato više informacija – potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Podsjećamo, nesreća se dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina. Dvije osobe su povrijeđene. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen, piše Avaz.

Čelnici Skupštine i Vlade KS oglasili su se saopćenjem u kojem izražavaju najdublje saučešće porodici i najbližima osobe koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći.

“Ova tragedija duboko nas je potresla i s iskrenim suosjećanjem dijelimo bol s porodicom stradale osobe. Povrijeđenima upućujemo želje za što brži i uspješniji oporavak”, naveli su iz press službe Kantona Sarajevo.

S obzirom na to da je u toku uviđaj i da nadležne institucije utvrđuju sve okolnosti ove nesreće, u ovom trenutku nismo u mogućnosti davati dodatne izjave.

“Javnost će biti pravovremeno informisana po okončanju zvaničnih procedura”, navodi se u saopćenju.