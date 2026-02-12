Četvrtak, 12 Februara, 2026
ZOI: Elvedina Muzaferija postigla historijski uspjeh

Izvanredna bh. olimpijka Elvedina Muzaferija danas je u Super-G utrci na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo osvojila sjajno 16. mjesto — najbolji plasman u historiji zimskog olimpijskog sporta Bosne i Hercegovine.
Ovaj rezultat ima posebnu težinu. Ostvaren je u uslovima u kojima naši sportisti često djeluju bez sistemske podrške, oslanjajući se na vlastiti rad, karakter i vjeru u cilj. Iz te perspektive, Elvedinin nastup vrijedan je divljenja i simbolički ravan osvajanju medalje.
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine upućuje iskrene čestitke Elvedini, njenom stručnom timu i svima koji stoje iza ovog uspjeha.
Svjesni vrijednosti i značaja ovog rezultata za naš sport i našu zemlju, OK BiH će Elvedinu posebno nagraditi i nastaviti pružati podršku njenom daljnjem sportskom putu. Ponosni smo na tebe, Elvedina, jer tvoj rezultat nadilazi plasman i postaje inspiracija cijeloj zemlji, poručili su iz Olimpijskog komiteta BiH.

