Osam miliona KM za nova radna mjesta: Fond poziva i pruža priliku za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH objavio je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 8 miliona KM. Sredstva su namijenjena poslodavcima i osobama s invaliditetom, s ciljem otvaranja novih i održivih radnih mjesta širom Federacije BiH.

Javni poziv jasno definiše ko ima pravo na podršku. Prijaviti se mogu pravna i druga lica koja zaposle osobu s invaliditetom čiji je stepen invaliditeta 60% i više. U program su uključene i osobe sa najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ako to oštećenje dovodi do smanjenja radne sposobnosti, kao i osobe sa umjerenim ili lakšim intelektualnim teškoćama.

Podrška je dostupna i osobama s invaliditetom koje žele pokrenuti vlastiti posao. To znači da pravo na stimulans imaju i oni koji pokreću obrt, samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu proizvodnju kao svoje glavno i jedino zanimanje.

„Naš cilj je da osobama s invaliditetom otvorimo realne prilike za rad i ekonomsku samostalnost, a poslodavcima pružimo konkretan podsticaj za zapošljavanje“, kazao je direktor Fonda, Ahmet Baljić.

Visina finansijske podrške je jasno određena. Za zapošljavanje pod posebnim uslovima osnovni iznos stimulansa iznosi 15.000 KM, a maksimalni 27.000 KM. Za zapošljavanje pod općim uslovima osnovni iznos je 18.000 KM, dok maksimalni iznos može dostići 32.400 KM.

Zapošljavanje pod posebnim uslovima odnosi se na ustanove i privredna društva koja su osnovana s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i na organizacije osoba s invaliditetom. U ovu kategoriju spada i samozapošljavanje.

Zapošljavanje pod općim uslovima podrazumijeva rad na otvorenom tržištu, u državnim institucijama, lokalnoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima, ali i u privatnim kompanijama koje nisu osnovane isključivo za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Dobijena sredstva mogu se koristiti za isplatu plaća i doprinosa, prilagodbu radnog mjesta, nabavku opreme i alata, kao i za druge troškove koji su potrebni da radno mjesto bude stabilno i dugoročno održivo.

„Svako novo radno mjesto znači novu šansu za pojedinca, ali i za društvo u cjelini. Ovaj program je ulaganje u jednake mogućnosti i snažnije, odgovornije tržište rada“, naglašava Baljić.

Fond poziva sve zainteresirane poslodavce i osobe s invaliditetom koji ispunjavaju uslove da pripreme potrebnu dokumentaciju i prijave se u okviru Javnog poziva. Budžet od 8 miliona KM predstavlja značajnu priliku da se finansijska podrška pretvori u konkretna radna mjesta, stabilne poslovne poduhvate i vidljive rezultate već u 2026. godini.

Ovo je prilika da se potencijal pretvori u posao, a podrška u dugoročnu sigurnost.

Javni poziv otvoren je do 13. aprila 2026. godine, a prijave s kompletnom dokumentacijom moraju biti zaprimljene u Fondu ili poslane preporučenom poštom najkasnije do tog datuma.