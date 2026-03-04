Poskupjele gume i vulkanizerske usluge: Pogledajte koliko će vas doći zamjena i balansiranje četiriju guma

Cijene vulkanizerskih usluga u RS-u porasle su i do 20%, pa će vozači za zamjenu guma morati izdvojiti između 50 i 120 KM. Sezona zamjene guma ponovno je aktuelna, a s njom i pitanje koliko će vozače to koštati ove godine.

Prema podacima s terena, cijena zamjene i balansiranja četiriju guma u RS-u u 2026. kreće se od 60 do 120 KM, u zavisnosti od dimenzija kotača i lokalne zajednice. U odnosu na prošlu godinu, riječ je o povećanju od 10 do 20%.

U Banjoj Luci kažu da je rast troškova neizbježno utjecao na cjenike.

Dolaskom toplijeg vremena, a samim time i zakonskog roka od 1. aprila, svim vozačima savjetujem da svoje zimske gume zamijene ljetnim. Ljetne gume po svom su sastavu namijenjene za temperaturu betona već od 7 °C, kao i vanjsku temperaturu koja bi trebala ići iznad 10 do 15 °C. Cijene usluga nisu značajno promijenjene u odnosu na prošlu ili pretprošlu sezonu. Vozači, naravno, uvijek trebaju vjerovati ovlaštenim servisima u kojima su navikli mijenjati gume. Ne bi trebali ići negdje gdje nije provjereno, gdje neće dobiti račun, gdje nemaju garanciju na rad ili uslugu – naveo je Neven Domazet iz Gumacentra Merkur u Banjoj Luci, prenosi RTRS.

Slična je situacija i u Bijeljini. Iako je potražnja velika, građani sve češće traže povoljnije opcije.

U zavisnosti od cijene guma i same usluge, u zavisnosti od dimenzije i felgi. Jesu li čelične? Jesu li aluminijske? Je li promjer 13, 14, 15, 16, 17 ili 18 inča. U posljednje vrijeme tržište se pomiče prema većim dimenzijama, ide u širinu, što, naravno, čini uslugu skupljom. Radi se o aluminijskim felgama koje prilikom balansa zahtijevaju veću pažnju i stručnost.

Sam materijal i utezi za balansiranje su skuplji, a taj materijal se postavlja na veće gume. Samim tim i usluga montaže je skuplja – rekao je Miljan Janjić, supervizor za maloprodaju i servis guma u Bijeljini.

Prema novim cijenama, koje su već istaknule brojne autoservisne radionice, porasle su između 10 i 20% u odnosu na prošlu sezonu. Za vozila s gumama veličine 16 inča, kompletna zamjena četiri gume sada stoji oko 60 KM, dok je prošle godine prosječna cijena bila između 45 i 50 KM. Kod većih dimenzija, poput 19 ili 20 inča, cijena se penje i do 100 KM po setu. Kada je riječ o samim gumama, trgovci navode da su cijene u prosjeku više za 5 do 15%.

IZVOR.VECERNJI.BA