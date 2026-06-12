Otklonjeni problemi u sistemu za uzimanje biometrijskih podataka – nastavljen redovan proces izdavanja viza i registracije tražilaca azila

Zaposleni u Sektoru za informacijsko-komunikacione tehnologije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon višednevnih intenzivnih napora, uspješno su otklonili tehničke probleme koji su se pojavili u sistemu za biometrijsku identifikaciju stranaca.

Zbog navedenih poteškoća prethodnih sedmica bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini.

Okolnosti na koje Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nije moglo uticati dovele su do situacije da sistem za biometrijsku identifikaciju stranaca, nabavljen u okviru državnog programa IPA 2017, bude pušten u produkcijski rad tek 1. oktobra 2025. godine, iako je garantni rok za sistem istekao 31. jula 2025. godine. Dodatno, zbog neusvajanja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, Ministarstvo sigurnosti BiH nije bilo u mogućnosti ugovoriti redovno održavanje ovog sistema.

Uprkos navedenim okolnostima, stručnjaci Ministarstva sigurnosti BiH proveli su niz tehničkih intervencija i testiranja te su uspješno otklonili uočene probleme. Sistem je ponovo u potpunosti funkcionalan, čime su stvoreni uslovi za nesmetan nastavak izdavanja viza i provođenje svih procedura koje zahtijevaju uzimanje biometrijskih podataka.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim nadležnim institucijama i službenicima koji su učestvovali u rješavanju ovog problema, kao i građanima i stranim državljanima na razumijevanju i strpljenju tokom perioda otežanog rada sistema.

Ministarstvo će i dalje nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje i održavanje informacionih sistema kako bi se osigurao kontinuitet pružanja usluga, povećala efikasnost postupaka te dodatno unaprijedila sigurnost i pouzdanost procesa upravljanja migracijama i izdavanja viza.