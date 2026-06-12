Federalna televizija osigurala prijenos utakmica reprezentacije BiH sa Svjetskog prvenstva

Odlične vijesti stižu za ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini. Federalna televizija osigurala je prijenos večerašnje utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Osim večerašnjeg susreta, RTV Federacije Bosne i Hercegovine prenosit će i sve preostale utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu, omogućivši tako građanima da nastupe Zmajeva prate u programu javnog servisa.

Iz RTVFBiH zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Kanade igra se večeras od 21 sat, a gledatelji će je moći pratiti u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.

Budite uz program Federalne televizije i zajedno bodrimo Zmajeve u njihovom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

federalna.ba

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