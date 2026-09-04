Penzionerima danas stižu uvećane penzije – poznati novi iznosi

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec august bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u petak 4. septembra 2026. godine.

Korisnicima će penzije za august biti isplaćene u uvećanim iznosima, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio Odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82 %, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

Korisnici će tako primiti uvećane penzije za august kao i razlike između isplaćenih i iznosa koji im pripada na osnovu odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija, koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena u prvih šest mjeseci ove godine.

Podsjećamo da je u julu donesena odluka o akontativnom usklađivanju penzija po kojem su penzije uvećane za 3,5 %, dok je Odlukom Upravnog odbora, a u skladu sa članom 79. Zakona o PIO, u augustu utvrđen konačan iznos drugog ovogodišnjeg usklađivanja u iznosu od 3,82 %. Kako se usklađivanje primjenjuje do 1. jula, korisnicima će razlika penzije u odnosu na isplaćeni iznos za 07/2026 godine biti doznačena uz uvećanu penziju za august.

Postotak usklađivanja primjenjuje se na iznos penzije koja je korisniku pripadala za mjesec juni 2026. Prema Zakonu, penzije ostvarene u 2026., osim najnižih, zagarantovanih i najviših, ne usklađuju se.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zajamčena 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 752,03 KM (724,36 + 3,82 % = 752,03).

Na osnovu navedenog :

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke a) – za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 % osnovice, iznosi 451,22 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke b) – za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 % osnovice, iznosi 488,82 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke c) – za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 % osnovice, iznosi 526,42 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke d) – za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina – 75 % osnovice iznosi 564,02 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke e) – za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 85 % osnovice ,iznosi 639,23 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke f) – za 40 godina penzijskog staža i više, odnosno 95 % osnovice, iznosi 714,43 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2026. iznosi:

Najniža invalidska penzija iznosi 676,83 KM,

Najniža porodična penzija iznosi 676,83 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 874,62 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 01.01.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 692,23 KM.

Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884.96 KM.

Penziju za juli primit će ukupno 472.288 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,8 miliona KM.