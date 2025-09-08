Piramidalna prevara u Hrvatskoj: Hiljade građana preko noći ostalo bez para

Hrvatska policija sprovodi kriminalističku istragu nakon urušavanja “piramidalne šeme” koju je organizovala EG Investment Grupa, a zbog koje je hiljade građana koji su ulagali ostalo bez novca.

Riječ je o investicijama od hiljadu do 10.000 eura. U Hrvatskoj je navodno najviše prevarenih investitora bilo iz Slavonije.

Kako prenosi HRT, računi hiljada lakovjernih Hrvata koji su očekivali brzu zaradu – preko noći su ostali bez novca.

Mjesecima su građani mislili da ulažu novac u kriptovalute. Uplaćivali su iznose od 1.000 do nekoliko hiljada dolara. A onda je u petak u zatvorenu grupu na Telegramu stiglo obavještenje da je platforma pod navodnim finansijskim nadzorom.

“Nisu priznali da se radi o prevari nego su rekli da imaju finansijski nadzor koji će trajati do 10 mjeseci, a dok traje nadzor ne možete do novca. U međuvremenu evo vam nova platforma ulažite na nju, a ono što uložite daćemo vam još 50 odsto i neki ljudi nasjednu na to. Pojavila se i treća platforma koja kaže gle shvatili smo ovdje ste prevareni dođite kod nas daćemo vam 15 odsto dodatno na vaš ulog i ljudi nasdedaju nažalost na to”, objasnio je Toni Milun, profesor na Univerzitetu Algebra i finansijski bloger.

Riječ je, kažu stručnjaci, o “piramidalnoj šemi”. Kad uložite novac njime se ne kupuju kriptovalute, dionice ili udjeli u fondovima, nego se od vaših uplata isplaćuje onima koji su ušli u šemu prije vas.

“Imali su nekakvu granicu od pet prijatelja da dobiju još dodatni postotni poena novca gore i shvatili su da im se više isplati ulaziti sa prijateljima unutra. Puno ljudi je dobronamjerno zvalo svoje prijatelje unutra da i oni uživaju u tom novcu, rekao je Miljenko Švarcmajer, profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacionih tehnologija u Osijeku.