Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Srebreniku 16. septembra

Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji s Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla, organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi, u utorak 16. septembra od 09:00- 12:00 sati. Akcija će se realizovati u Domu kulture u Srebreniku.

Ako je suditi po dosadašnjim, i ova akcija bi mogla imati maksimalan odziv dobrovoljnih davalaca najdragocjenije tečnosti, koja spašava živote.

zato se pozivaju svi oni koji su u mogućnosti da se uključe u ovu humanu misiju, da daruju krv i spase nečiji život.