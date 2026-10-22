Dvojica državljana BiH uhapšena u Hrvatskoj: Sumnjiče se za krijumčarenje migranata

Hrvatska policija uhapsila je dvojicu državljana Bosne i Hercegovine osumnjičenih za krijumčarenje migranata na području Brodsko-posavske županije. Prema sumnjama istražitelja, jedan od njih prevozio je migrante u teretnom vozilu, dok je drugi imao zadatak pratiti kretanje policije i dojavljivati informacije svom saučesniku.

Kako je saopštila Policijska uprava brodsko-posavska, dvojica muškaraca zaustavljena su tokom policijskih kontrola provedenih 20. oktobra, u jutarnjim satima, na istočnom području koje pokriva ova uprava.

Policijski službenici prvo su kontrolisali automobil kojim je upravljao 26-godišnjak, a potom i teretno vozilo za čijim je volanom bio 20-godišnjak. Obojica su državljani BiH.

Pregledom teretnog vozila utvrđeno je da se u njegovom tovarnom prostoru nalazi više stranih državljana koji su prethodno nezakonito ušli na teritoriju Hrvatske.

Kriminalističkom istragom policija je došla do sumnje da su osumnjičeni, zajedno s drugim zasad nepoznatim osobama, dogovorili i organizovali prevoz migranata preko hrvatske teritorije, odnosno unutar Evropske unije.

Prema navodima policije, stariji osumnjičeni imao je ulogu takozvane prethodnice. Njegov zadatak bio je da prati prisustvo policijskih službenika i dojavljuje njihove lokacije drugom muškarcu, koji je u međuvremenu preuzeo migrante i teretnim vozilom ih namjeravao prevesti do unaprijed dogovorene destinacije.

Protiv dvojice osumnjičenih policija će podnijeti krivične prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.