Od sutra se mijenjaju termini jeftine struje u BiH

Prelaskom na zimsko računanje vremena, od nedjelje, 25. oktobra, mijenjaju se termini primjene manje dnevne tarife za domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila. Građani tako mogu prilagoditi korištenje kućanskih uređaja kako bi dio potrošnje električne energije ostvarili po povoljnijoj cijeni.

Prema rasporedu Elektroprivrede BiH, tokom zimskog računanja vremena jeftinija struja radnim danima i subotom dostupna je od 13 do 16 sati te od 22 sata navečer do 7 sati ujutro. Nedjeljom se manja tarifa primjenjuje tokom cijelog dana.

Tokom ljetnog računanja vremena jeftiniji dnevni period traje od 14 do 17 sati, a noćni od 23 sata do 8 sati ujutro. Prelaskom na zimsko računanje vremena oba termina pomjeraju se jedan sat ranije.