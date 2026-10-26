Večeras se dodjeljuje Zlatna lopta: Mbappe, Kane, Yamal, Messi i ostale zvijezde u borbi za najprestižnije priznanje

Fudbalski svijet večeras će saznati ko je najbolji fudbaler za 2026. godinu. U Londonu će biti održana jubilarna, 70. ceremonija dodjele Zlatne lopte, a za najprestižnije individualno priznanje u muškoj konkurenciji nominovano je 30 igrača.

Svečanost je zakazana za ponedjeljak, 26. oktobar, s početkom u 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini, a prvi put u historiji domaćin ceremonije bit će London, odnosno pozorište London Palladium.

Riječ je o posebnom izdanju Zlatne lopte, koja ove godine obilježava sedam decenija postojanja. Nagradu je 1956. godine ustanovio France Football, a prvi osvajač bio je legendarni engleski fudbaler Stanley Matthews.

Upravo u njegovu čast organizatori su odlučili ovogodišnju ceremoniju održati u glavnom gradu Engleske.

Ko su kandidati za Zlatnu loptu?

Među 30 nominovanih nalaze se neka od najvećih imena svjetskog fudbala, uključujući Kyliana Mbappéa, Laminea Yamala, Erlinga Haalanda, Harryja Kanea, Judea Bellinghama, Viníciusa Júniora, Vitinhu, Michaela Olisea i Lionela Messija.

Posebnu pažnju privlači i Ousmane Dembélé, koji je prošle godine osvojio Zlatnu loptu i sada ima priliku odbraniti prestižno priznanje.

Među nominovanima su ukupno trojica ranijih osvajača. Osim Dembéléa, tu su Rodri, koji je slavio 2024. godine, te Lionel Messi, apsolutni rekorder s osam Zlatnih lopti.

Messi je posljednji put ovo priznanje osvojio 2023. godine, dok je Cristiano Ronaldo, koji nije među ovogodišnjim kandidatima, tokom karijere pet puta proglašavan najboljim fudbalerom svijeta.

Ipak, prema pisanju svjetskijh medija, najveći favoriti su Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe i Lionel Messi.

Svjetsko prvenstvo i Liga prvaka važni u izboru

Prilikom izbora najboljeg fudbalera razmatraju se individualne partije, uspjesi s klubom i reprezentacijom, kao i sportsko ponašanje.

Posebnu težinu ove godine imaju nastupi na Svjetskom prvenstvu 2026. i u Ligi prvaka, ali i učinak tokom čitave sezone.

Odluku o pobjedniku donosi međunarodni žiri sportskih novinara, a svaki glasač rangira desetoricu fudbalera s liste nominovanih.

Na osnovu prikupljenih bodova formira se konačni poredak, dok ime osvajača ostaje nepoznato do svečanog proglašenja.

Historijska noć u Londonu

Ceremoniju će voditi nekadašnji francuski reprezentativac Thierry Henry i sportska voditeljica Kate Scott.

Zlatna lopta od 1956. godine predstavlja jedno od najvažnijih individualnih priznanja u fudbalu, a među njenim osvajačima nalaze se najveće legende ovog sporta.

Rekorder je Lionel Messi s osam priznanja, ispred Cristiana Ronalda koji ih ima pet. Michel Platini, Johan Cruyff i Marco van Basten osvajali su je po tri puta.

Ko bira najboljeg fudbalera svijeta?

Odluku o osvajaču Zlatne lopte donosi žiri sastavljen od sportskih novinara iz 100 najbolje plasiranih država na FIFA rang-listi. Svaki član žirija sastavlja vlastiti poredak desetorice fudbalera među ukupno 30 nominovanih, pri čemu igrač na prvom mjestu dobija 15 bodova.

Televizija N1 Bosna i Hercegovina i ove godine učestvuje u izboru dobitnika prestižne Zlatne lopte. Čast da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u glasanju za ovo veliko individualno fudbalsko priznanje pripala je Semiru Mustafiću, novinaru sportske redakcije N1, koji je svojim glasovima učestvovao u izboru najboljeg fudbalera svijeta.

Kada je riječ o ženskoj konkurenciji, ovogodišnja dodjela donijet će novu osvajačicu. Aitana Bonmatí neće biti u prilici odbraniti titulu jer se zbog prijeloma noge nije našla među nominovanim fudbalerkama. Kao glavna favoritkinja izdvaja se njena saigračica iz španske reprezentacije Alexia Putellas, koja bi eventualnim trijumfom stigla do svoje treće Zlatne lopte.