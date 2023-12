Početkom naredne sedmice neuobičajeno visoke temperature

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana.

Jutarnja temperatura zraka će se kretati od minus dva do tri stepena celzija, na jugu do sedam, a dnevna od nula do šest, na jugu do 11 stepeni celzija.

U nedjelju će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od minus pet do jedan setpen celzija, a na jugu do šest.

Dnevna temperature će se kretati od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni celzija.

U ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od minus jedan do pet, na jugu do osam celzija, a dnevna od šest do 12, na jugu do 16 stepeni celzija.

U utorak nas također očekuje pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od nula do šest stepeni celzija, na jugu do 10, a dnevna od osam do 14, na jugu do 16 stepeni celzija.