Bez povećanja cijena struje u Brčkom: Građani će i u 2027. godini plaćati po istim tarifama

Stanovnici Brčko distrikta trebali bi i u 2027. plaćati struju po istim cijenama. JP Komunalno Brčko potvrdilo da je ugovor već zaključen.

Javno preduzeće “Komunalno Brčko“ spremno dočekuje predstojeću zimsku sezonu, tokom koje se očekuje povećana potrošnja električne energije zbog grijanja. Stanovnici Brčko distrikta i u 2027. godini trebalo bi da plaćaju električnu energiju po istoj cijeni kao i tokom 2026. godine – potvrđeno je danas iz ovog preduzeća.

Tokom ljetnog perioda obavljeni su remonti elektroenergetskih postrojenja naponskog nivoa 35/10 kV, uz provjeru funkcionalnosti i ispravnosti ključnih elemenata. Značajne aktivnosti provedene su i na održavanju distributivne mreže.

Tokom cijele godine uklanjano je rastinje duž dalekovoda svih naponskih nivoa, dok su na kritičnim dionicama izvođeni sanacija, rekonstrukcija i drugi radovi s ciljem smanjenja mogućnosti nastanka kvarova i osiguravanja pouzdanog snabdijevanja električnom energijom, istakao je za Radio Brčko direktor JP “Komunalno Brčko“ Armin Drapić.

Govoreći o cijeni električne energije u narednoj godini, Drapić je naveo da je ugovor o snabdijevanju za 2027. zaključen početkom ove godine, pod istim uslovima kao i za 2026., zbog čega se ne očekuje poskupljenje struje.

Podsjećanja radi, Brčko distrikt od ove godine električnu energiju nabavlja od “Elektroprivrede Bosne i Hercegovine“, čime je snabdijevanje područja distrikta vezano za ovo javno preduzeće sa sjedištem u Sarajevu.

U JP “Komunalno Brčko“ ističu da je elektrodistributivna mreža na području distrikta spremna odgovoriti na eventualno povećanje potrošnje tokom predstojećih zimskih mjeseci. Stabilnost elektroenergetskog sistema prati se svakodnevno, uz preduzimanje potrebnih mjera kako bi se osiguralo pouzdano snabdijevanje električnom energijom i u uslovima povećanog opterećenja.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209406/dobre-vijesti-za-gradane-brckog-struja-nece-poskupjeti-u-2027-godini