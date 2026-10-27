Pokrenuta inicijativa za oduzimanje dozvole TV Informer: U fokusu višegodišnje kršenje zakona

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopćilo je da će danas Regulatornom tijelu za elektronske medije (REM) biti predata inciijativa za oduzimanje dozvole za emitovanje programa TV Informer.

Kako su naveli iz NUNS-a, inicijativa će biti predata u 14 sati. Predat će je organizacije civilnog društva, medijska udruženja i predstavnici studija novinarstva univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

“Inicijativa je odgovor na višegodišnje i sistematsko kršenje zakona i programskih obaveza koje REM do sada nije sankcionisao”, istakao je NUNS u saopćenju.

U Beogradu se sinoć grupa demonstranata sukobila sa policijom koja je pokušala da ih potisne od televizije Informer u Beogradu, u koju su prethodno upali i prekinuli program.

Studentska lista je reagirala, poručivši da ne podržava upade u institucije i medije, niti na njih poziva, prenosi Nova.rs.

“Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo”, navela je Studentska lista u saopćenju.