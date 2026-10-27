VIDEO: Novi kilometri autoceste u BiH – sutra svečano otvaranje dionice duge 20 kilometara

Jedan od najvećih i tehnički najzahtjevnijih projekata na Koridoru 5C u Bosni i Hercegovini ulazi u završnicu. U srijedu, 28. oktobra, bit će održana svečana ceremonija povodom završetka radova na dionici autoceste Zenica sjever – Golubinja, ukupne dužine oko 20 kilometara.

Kako je najavljeno iz JP Autoceste Federacije BiH, ceremonija će biti održana s početkom u 12 sati, na lokaciji tunela Zenica. Riječ je o izuzetno važnom infrastrukturnom projektu koji predstavlja nastavak izgradnje autoceste na Koridoru 5C kroz centralnu Bosnu.

Dionica Zenica sjever – Golubinja obuhvata četiri poddionice: Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca. Izgradnja ove trase predstavljala je veliki građevinski izazov zbog izuzetno složenog terena kroz koji prolazi autocesta.

O tome najbolje govori podatak da tuneli, mostovi i drugi zahtjevni građevinski objekti čine gotovo 75 posto ukupne dužine dionice. To znači da se na približno 15 od ukupno 20 kilometara trase nalaze tuneli, mostovi i drugi složeni infrastrukturni objekti.

Ovakva konfiguracija terena zahtijevala je primjenu zahtjevnih građevinskih rješenja, posebno prilikom izgradnje tunela i premoštavanja dolina.

U gradnji učestvovale domaće i strane kompanije

Na realizaciji projekta bile su angažovane neke od najvećih građevinskih kompanija koje posluju u Bosni i Hercegovini i regionu. Među izvođačima su domaće kompanije Euro-Asfalt iz Sarajeva i Hering iz Širokog Brijega, turske kompanije Cengiz i HGG te azerbejdžanski Azvirt.