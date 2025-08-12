Utorak, 12 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Policija i mještani bh. sela uhvatili “stočarsku bandu” na djelu: Ukrali su čak 28 jagnjadi

By admin
0
261

Na mjestu izvršenja krivičnog djela zatečeni su J. V. i D. S. koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa.

Policija i mještani u Gacku su na mjestu krađe zatekli J. V. i D. S. koji su uhapšeni zbog sumnje da su ukrali 28 jagnjadi.

Pripadnici Policijske stanice Gacko su zajedno sa mještanima gatačkih sela rasvijetlili krivično djelo krađa kojim su izvršioci pribavili materijalnu korist u iznosu od više od 11.000 KM.

– Na mjestu izvršenja krivičnog djela zatečeni su J. V. i D. S. koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa. Oni se sumnjiče da su tokom 2024. i 2025. godine otuđili 28 jagnjadi, saopćeno je, između ostalog, iz Policijske uprave (PU) Trebinje.

(OSLOBODJENJE.BA)

Prethodni članak
Bubić podnio žalbu Sudu BiH zbog odluke CIK-a o oduzimanju mandata Dodiku
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a