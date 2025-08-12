Policija i mještani bh. sela uhvatili “stočarsku bandu” na djelu: Ukrali su čak 28 jagnjadi

Na mjestu izvršenja krivičnog djela zatečeni su J. V. i D. S. koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa.

– Na mjestu izvršenja krivičnog djela zatečeni su J. V. i D. S. koji su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađa. Oni se sumnjiče da su tokom 2024. i 2025. godine otuđili 28 jagnjadi, saopćeno je, između ostalog, iz Policijske uprave (PU) Trebinje.

