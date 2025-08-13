Servisne informacije: Vatrogasci spašavali radnika ispod obrušene zemlje i gasili požar radne mašine u Ingramu

POLICIJA – U protekla 24 sata nije dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 101 pregled i 2 kućne posjete, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije. Spašavali su radnika na kojeg se obrušila zemlja tokom polaganja cijevi u Ulici Bosanskih branilaca. Zatim 3 intervencije na dostavi vode. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je juče nakon dojave o požaru radne mašine firme Ingram Srebrenik, zaprimljene u 13:19 sati. Na teren su upućena dva vatrogasna vozila i tri vatrogasca, a požar je lokalizovan i ugašen u 13:47 sati.

Povrijeđenih osoba nije bila, dok je pričinjena znatna materijalna šteta.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 12 beba, šest djevojčica i šest dječaka. U porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas, 13.08.2025: u naseljima:

U naseljima : Fazanerija, Hrgovi Gornji, Krč, Ormanica, Radići, Vrela, Špionica, Špionica Centar, Špionica Gornja. Struje neće biti od 09:00-18:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici Gradskog vodovodnog sistema u Srebreniku da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 19-07 h za naselja:

Ćehaje, Ježinac, Babunovići, Luka, Sječe, Moranjci Donji, Kiseljak, NN Polje Ćojluk, te ulicama Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića, Tuzlanskog odreda, 16 Muslimanske brigade, Posavskog odreda i Ahmeta Džanića. Iz JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik mole korisnike za racionalno korištenje vode.