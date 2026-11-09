Policijska akcija u Rimu: Državljanka BiH zatečena u preprodaji „crvenog zlata“

Italijanska policija zaplijenila je 15 kilograma industrijskih bakrenih električnih kablova koji su bili pripremljeni za prodaju, ali za koje nije postojala dokumentacija o porijeklu.

Kablove su pronašli pripadnici lokalne policije Rima (Roma Capitale), odnosno jedinice SPE (Javna i hitna sigurnost), tokom kontrole u blizini kampa Castel Romano, uz cestu Via Pontina. Policijska akcija završena je zapljenom materijala i podnošenjem prijava protiv dvije osobe zbog sumnje na prikrivanje i preprodaju ukradene robe.

Incident se dogodio tokom redovne patrole i nadzora područja oko naselja. Policajci su primijetili mlađu ženu kako izlazi iz kampa noseći veliki paket i kreće se prema cesti.

Prateći je s određene udaljenosti, policijski službenici uočili su kako žena prilazi muškarcu koji je stajao pored kamiona marke Fiat, nakon čega su započeli pregovori o prodaji paketa.

Naknadnom kontrolom utvrđeno je da se u paketu nalaze bakreni kablovi, poznati i kao „crveno zlato“, koji su još uvijek bili obloženi plastičnom izolacijom.

Riječ je o 22-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine, odranije poznatoj policiji, koja nije mogla objasniti porijeklo materijala niti predočiti dokumentaciju o njegovoj kupovini ili prijevozu.

U slučaj je uključen i muškarac, državljanin Italije, protiv kojeg je također podnesena prijava zbog sumnje na povezanost s robom nezakonitog porijekla.