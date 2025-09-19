Položeno cvijeće na Spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva povodom Međunarodnog dana mira

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić povodom 21. septembra, Međunarodnog dana mira, položio je s ambasadorom Palestine Rezekom N.M. Namurom cvijeće na Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992–1995.

Cvijeće su položili i predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece te učenici sarajevskih osnovnih škola.

U znak mira, s tog mjesta je poletjelo ka nebu mnoštvo bijelih golubova te su potom učesnici posjetili Spomen-sobu na adresi Džidžikovac br. 3, posvećenu ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i otvorenu na današnji dan prije godinu.

Avdić je novinarima izjavio da je Sarajevo pravo mjesto za univerzalnu poruku mira jer je u nedavnoj historiji prošlo golgotu ratne opsade od 1.425 dana.

“Zaista moramo imati empatije i senzibiliteta, na kraju krajeva i spoznaje, za sadašnja dešavanja u svijetu koja nisu u prilog ljudskom rodu”, rekao je sarajevski gradonačelnik.

Dodao je da je najmanje što je moguće učiniti kod spomenika ubijenoj djeci je uputiti poruku mira zajedno s amabasadorom Palestine. Avdić je uvjeren da će ovaj spomenik uvijek biti podsjetnik da nasilje, zločini i sve što je loše za ljudsku civilizaciju ne mogu biti prihvatljivi.

Podsjeća da i danas ima mjesta u svijetu gdje usljed rata pate i ginu i djeca kao što se svakodnevno dešava u Gazi.

Ambasador Palestine Namur također je naveo da današnja djeca Gaze strahovito pate i ginu kao nekad mališani u Sarajevu i da je spomenik u glavnom gradu Bosne i Hercegovine mjesto bolnog podsjećanja na stradanje nedužnih bića, kao i mjesto poruka o potrebi da zlo prestane kako bi svako dijete živjelo u miru.