Počela EUFOR-ova vježba “Brzi odgovor”: Vojnici su na svojim položajima

Jedna od najdugovječnijih i najznačajnijih vježbi EUFOR-a – Brzi odgovor zvanično je počela danas, 19. septembra.

To je saopćeno iz EUFOR-a na službeno X profilu.

“Vojnici EUFOR-a, uz podršku rezervnih jedinica Češke i Mađarske te trupa NATO KFOR-a, sada su na svojim položajima i započeli su zajedničke vježbe”, naveli su iz EUFOR-a.

Podsjetimo, ranije je objavljeno kako će u vježbi učestvovati snage EUFOR-a iz 25 zemalja učesnica u misiji raspoređene u BiH, privremeno ojačane rezervnim jedinicama iz Češke Republike i Mađarske, kao i međunarodnih mirovnih snaga KFOR-а – Kosovo Forces. Pored toga, zajedno sa pripadnicima EUFOR-a u vježbi će učestvovati i uvježbavati se pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) i organa za provedbu zakona Bosne i Hercegovine.

Cilj vježbe je poboljšati operativnu spremnost svih uključenih snaga i potvrditi trajnu podršku EUFOR-a partnerima u BiH u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u zemlji.

