FIFA uvodi skuplje karte za Mundijal: Ulaznica za BiH – Kanada čak 3.360 dolara

FIFA je uvela nove, još skuplje razrede ulaznica za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, pa tako za sjedište u “front category 1” zoni na utakmici otvaranja Sjedinjenih Američkih Država protiv Paragvaja u Inglewoodu u Kaliforniji 12. juna traži i do 4.105 dolara.

Prošle sedmice FIFA je za tu utakmicu tražila maksimalno 2.735 dolara za ulaznice kategorije 1, ali je sada dodala novu cijenu za “front category”.

FIFA je na svojoj stranici za prodaju ulaznica, bez javne objave, uvela i razred “front category 2”, za koji traži između 1.940 i 2.330 dolara za karte za otvaranje SAD-a. Nove kategorije je u četvrtak prvi otkrio The Athletic.

Svjetsko prvenstvo će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Krovna nogometna organizacija je u informaciji od 9. septembra pod nazivom “ticket products and categories” navela da je kategorija 1 “najskuplje sjedište, locirano primarno u donjem prstenu”, ali se čini da je dio tih mjesta zadržala izvan te kategorije. Kategoriju 2 je opisala kao “pozicioniranu izvan područja kategorije 1, dostupnu i u donjem i u gornjem prstenu”.

FIFA nije odgovorila na e-mail upućen njenom medijskom odjelu s upitom za komentar.

Za utakmicu otvaranja Kanade protiv Bosne i Hercegovine 12. juna u Torontu, FIFA je u “front category 1” zoni dodala sjedišta po cijeni do 3.360 dolara.

Za susrete osmine finala uvedene su ulaznice od 905 dolara u Philadelphiji.

FIFA je prošle sedmice, tokom ponovnog otvaranja prodaje obilježenog tehničkim problemima, podigla najvišu cijenu ulaznice za finale Svjetskog prvenstva na 10.990 dolara. Ranije, nakon žrijeba u decembru, ta cijena je iznosila 8.680 dolara.

Ulaznice kategorije 2 za utakmicu 19. jula na stadionu MetLife u East Rutherfordu u saveznoj državi New Jersey koštale su 7.380 dolara, u odnosu na ranijih 5.575 dolara, dok je kategorija 3 poskupjela na 5.785 dolara sa 4.185 dolara.

U četvrtak na FIFA-inoj stranici za ulaznice nije izgledalo da ima dostupnih karata za finale.