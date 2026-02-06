Potpisan Aneks IX Kolektivnog ugovora za službenike u TK

Potpisivanjem Aneksa IX Kolektivnog ugovora uveden je novi član koji omogućava uvećanje plaće do 20% za rad u otežanim okolnostima.

U prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona jučer je zvanično potpisan Aneks IX Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti.



Ovim dokumentom, koji su potpisali premijer TK Irfan Halilagić i predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović, uvedene su značajne novine u sistem obračuna plaća.

Ključna promjena odnosi se na uvođenje člana 67a, koji rukovodiocima kantonalnih organa i pravosudnih institucija daje ovlaštenje da u izuzetnim okolnostima donesu rješenje o uvećanju osnovne plaća.

Povećanje do 20 posto rezervisano je za državne službenike i namještenike koji su tokom mjeseca obavljali poslove drugog radnog mjesta usljed objektivno otežanih uslova rada.

Odredbe novog člana primjenjivat će se retroaktivno od 1. januara 2026. godine, a njihovo važenje je predviđeno do 5. aprila 2026. godine.

Aneks stupa na snagu odmah, a javnosti će biti dostupan putem objave u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.

