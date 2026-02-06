Snažna podrška da GP Izačić dobije status BIP-a

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić i direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović juče su posjetili Granični prelaz Izačić. Uz ministra Hrnjića i direktoricu Prvulović, GP Izačić posjetila je i članica Mješovite komisije za praćenje provedbe Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju Adela Vileš Bektaš.

Posjeta je realizirana u okviru aktivnosti usmjerenih na unapređenje graničnih procedura i jačanje podrške međunarodnoj razmjeni roba, s fokusom na plasman domaćih proizvoda na tržište Evropske unije.

Tokom obilaska, delegacija se upoznala s postojećim stanjem infrastrukture, raspoloživim kapacitetima i potrebnim ulaganjima kako bi GP Izačić bio u potpunosti usklađen sa zahtjevima za graničnu inspekcijsku stanicu. Zaključeno je da postoje realni preduslovi za ispunjavanje traženih standarda uz koordiniranu saradnju svih nadležnih institucija.

Ministar Hrnjić naglasio je potrebu da se broj graničnih prelaza na kojima se obavljaju kontrole biljnog i animalnog porijekla, a koji se nalaze na granici s Republikom Hrvatskom, poveća.

– Naš zahtjev ide u dva pravca, jedan je povećanje broja graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske, te podizanje pojedinih prijelaza u najvišu kategoriju. Za Unsko-sanski kanton najznačajniji je Izačić. Naši privrednici najbolje znaju koliki bi to iskorak bio. Ne prejudiciram ishod, dvije komisije će odraditi svoj dio posla, ali naša poruka je jasna, snažna podrška da Izačić dobije status BIP-a. Optimističan sam – istakao je ministar Hrnjić.

Direktorica Prvulović kazala je da će dodjelom BIP statusa GP Izačić biti značajno unaprijeđeni inspekcijski poslovi koji se odnose na promet roba biljnog porijekla.

– Za brz i efikasan nadzor, ali i kao direktnu podršku privredi, želimo da Izačić bude u kategoriji prijelaza na kojima se mogu vršiti svi inspekcijski pregledi roba. Što se nas tiče, inspekcija je spremna i već danas bismo mogli početi s pregledima. Razumijemo strateški značaj Izačića kao krajnje sjeverozapadne tačke BiH i najbliže tačke Evropskoj uniji. Upravo zato je ova inicijativa usmjerena na pomoć privredi i povećanje privredne aktivnosti. Kapacitirani smo i imamo sve granične inspekcije koje su potrebne – naglasila je direktorica Prvulović.

Iz Ministarstva podsjećaju da je FUZIP ranije uputio inicijativu Vijeću ministara BiH za uvrštavanje GP Ličko Petrovo Selo – GP Izačić u kategoriju graničnih inspekcijskih stanica (BIP) s ciljem proširenja podrške međunarodnoj razmjeni roba sa Republikom Hrvatskom zasnovane na utvrđenim realnim potrebama domaćih proizvođača za plasman na tržište EU na dodatnoj graničnoj inspekcijskoj stanici. Nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo navedenu inicijativu formirana je Mješovita komisija za praćenje provedbe Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju koja će informisati Vijeće ministara BiH o poduzetim aktivnostima.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavit će s aktivnostima prema Vijeću ministara BiH i drugim relevantnim institucijama, s ciljem da se ovaj granični prelaz u što skorijem roku uvrsti na listu graničnih inspekcijskih stanica, čime bi se stvorili bolji uslovi za izvoz domaćih proizvoda i daljnji razvoj Unsko-sanskog kantona, saopćeno je iz ovog ministarstva.