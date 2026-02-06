Tuzla i Bijeljina povezane glasom mladih

Mladi iz Tuzle i Bijeljine simboličnim susretom na Majevici u predivnom kompleksu Villa Ana započeli su realizaciju projekta „T2B Connected“, usmjerenog na povezivanje i osnaživanje mladih iz ova dva grada. Projekat kojeg implementiraju Fondacija tuzlanske zajednice i Lokalna fondacija Bijeljina usmjeren je na zajednički rad mladih na rješavanju problema od interesa za obje zajednice, s fokusom na zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Poseban naglasak tokom susreta je stavljen na važnost aktivne uloge mladih u prepoznavanju problema u zajednicama u kojima žive, ali i na činjenicu da se mnogi od tih problema – poput zagađenja okoliša i posljedica klimatskih promjena – ne mogu posmatrati isključivo lokalno, već zahtijevaju saradnju, dijalog i zajedničke odgovore.

Dunja Đurić, učesnica iz Bijeljine kazala je da je ovaj projekat savršena prilika da mladi budu pokretači promjena, da se njihov glas čuje i da se upoznaju sa vršnjacima iz druge zajednice.

„Ovakav projekat podiže duh zajednice, ali i lični razvoj svakog učesnika. Sviđa mi se što su mladi spremni na promjene i da razbiju predrasude koje svi imamo. Ovakve prilike su i mene kao ličnost oblikovale i sigurna sam da ćemo svi kroz ovaj projekat izaći bogatiji, kako znanjem tako i novim poznanstvima“, kazala je Dunja Đurić, učesnica iz Bijeljine.

Učesnica iz Tuzle Maja Kurt kazala je da je ovo odlična prilika za svaku mladu osobu da radi na sebi, ali i da doprinese zajednici u kojoj živi.

„Moje mišljenje je da, neovisno o tome što nekada može doći do nesuglasica među ljudima, među mladima, trebali bismo ih prevazići i iskomunicirati, jer svi mi imamo zajednički cilj, a to je da se naš glas čuje i da se naše ideje ozbiljno razmotre, umjesto da budu odložene i tretirane kao „problem za kasnije“. Uvjerena sam da uz ovakve projekte možemo srušiti mnoge predrasude u zajednici i ohrabriti mlade da iznošenje svog mišljenja nije nešto čega se trebaju plašiti.

Projekat „T2B Connected“ nastao je kao odgovor na nedostatak društvenog angažmana mladih, ali i na gotovo nepostojeće institucionalne mehanizme koji podstiču saradnju mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Iako mladi, prema relevantnim istraživanjima, pokazuju veći stepen međusobne kohezije u odnosu na starije generacije, prilike za njihovu konkretnu saradnju su rijetke.

Kroz ovaj projekat, dvije fondacije to žele mijenjati i osnažiti mlade aktiviste, podstaći ih na međusobni dijalog i zajedničko djelovanje te im pružiti prostor da aktivno učestvuju u kreiranju rješenja za probleme koji direktno utiču na kvalitet života u Tuzli i Bijeljini, u skladu s ciljevima održivog razvoja.

„Ovim susretom zvanično je počeo devetomjesečni projekat kojim želimo osnažiti mlade iz Tuzle i Bijeljine, motivirati ih da se aktivno uključe u društvene procese, da međusobno sarađuju, ali i da čine konkretne korake u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja. Želimo otvoriti dijalog, nastaviti graditi povjerenje i postaviti temelje za trajnu saradnju mladih i jačanje njihovog uticaja na lokalne politike za mlade.“, kazao je Dario Hudić, projekt menadžer iz Fondacije tuzlanske zajednice.

U narednom periodu, učesnici projekta će, uz podršku tim lidera i stručnih mentora, raditi na analizi stanja u svojim zajednicama u oblastima vezanim za okoliš i održivi razvoj, a analize će poslužiti kao osnova za kreiranje i realizaciju dvije lokalne inicijative – po jedne u Tuzli i Bijeljini – koje će mladi samostalno provoditi, uz uključivanje drugih mladih i šire zajednice.

Projekat će biti zaokružen zajedničkim obilježavanjem Međunarodnog dana mladih, 12. augusta 2026. godine u Tuzli, kada će biti predstavljeni rezultati zajedničkog rada, kao i preporuke za unapređenje politika prema mladima i zaštite okoliša u oba grada.

Aktivnosti u sklopu projekta „T2B Connected“ implementiraju se u okviru projekta Dijalog za budućnost 3 – DFF3, kojeg provode UNDP, UNICEF i UNESCO, u saradnji sa Rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekt finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF).