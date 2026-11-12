Utvrđene Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

Vlada Federacije BiH juče je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, kojom se utvrđuje ova lista lijekova, kao i cijene lijekova na Listi. Federalna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke i čine je dvije liste, A lista lijekova (lijekovi sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto) i B lista lijekova (lijekovi sa sudjelovanjem zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona saglasno finansijskim mogućnostima kantona, a u koju nisu uključeni ampulirani lijekovi).

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH obavezna je za sve kantone, i to A Federalna lista lijekova koja je obavezno sadržana u listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantone, dok Federalna B lista lijekova može biti sadržana u pozitivnoj listi lijekova kantona ukoliko su na pozitivnu listu lijekova kantona uključeni svi generički nazivi lijekova iz Federalne A liste lijekova sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantone u cijeni lijeka od 100 posto i ukoliko su osigurana finansijska sredstva u kantonima za finansiranje Federalne B liste lijekova koja se uključuje u pozitivnu listu lijekova kantone. Kantoni su dužni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke usaglasiti sadržaj pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno s B listom lijekova.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada je donijela i Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, kojom se utvrđuje ova lista lijekova.

Federalna bolnička lista lijekova obavezna za sve kantone, te nije dozvoljeno proširenje kantonalne bolničke liste lijekova s lijekovima koji nisu sadržani u Federalnoj bolničkoj listi lijekova, ukoliko kanton nije u mogućnosti pokriti troškove kantonalne bolničke liste lijekova u koju su obavezno uključeni lijekovi sa Federalne bolničke liste lijekova. Kantoni su obavezni donijeti kantonalne bolničke liste lijekova u skladu sa ovom odlukom, kao i Federalnom bolničkom listom lijekova u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.