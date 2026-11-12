NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Utvrđene Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

By admin
0
30

Vlada Federacije BiH juče je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, kojom se utvrđuje ova lista lijekova, kao i cijene lijekova na Listi. Federalna lista lijekova sastavni je dio ove Odluke i čine je dvije liste, A lista lijekova (lijekovi sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantona u cijeni lijeka od 100 posto) i B lista lijekova (lijekovi sa sudjelovanjem zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona saglasno finansijskim mogućnostima kantona, a u koju nisu uključeni ampulirani lijekovi).

Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH obavezna je za sve kantone, i to A Federalna lista lijekova koja je obavezno sadržana u listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kantone, dok Federalna B lista lijekova može biti sadržana u pozitivnoj listi lijekova kantona ukoliko su na pozitivnu listu lijekova kantona uključeni svi generički nazivi lijekova iz Federalne A liste lijekova sa sudjelovanjem zavoda zdravstvenog osiguranja kantone u cijeni lijeka od 100 posto i ukoliko su osigurana finansijska sredstva u kantonima za finansiranje Federalne B liste lijekova koja se uključuje u pozitivnu listu lijekova kantone. Kantoni su dužni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke usaglasiti sadržaj pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno s B listom lijekova.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada je donijela i Odluku o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, kojom se utvrđuje ova lista lijekova.

Federalna bolnička lista lijekova obavezna za sve kantone, te nije dozvoljeno proširenje kantonalne bolničke liste lijekova s lijekovima koji nisu sadržani u Federalnoj bolničkoj listi lijekova, ukoliko kanton nije u mogućnosti pokriti troškove kantonalne bolničke liste lijekova u koju su obavezno uključeni lijekovi sa Federalne bolničke liste lijekova. Kantoni su obavezni donijeti kantonalne bolničke liste lijekova u skladu sa ovom odlukom, kao i Federalnom bolničkom listom lijekova u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Prethodni članak
Danas isplata civilnim žrtvama rata
Naredni članak
Lidl otvorio logistički centar kod Kiseljaka vrijedan više od 200 miliona KM: Najavljeno zapošljavanje još 1.000 radnika
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više