Preporuke poslodavcima u aktuelnim vremenskim prilikama

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji obavljaju poslove na otvorenom ili rade na radnim mjestima s povećanim rizikom zbog niskih temperatura i otežanih vremenskih uslova izazvanih velikim snježnim padavinama, koje su zahvatile teritoriju Federacije BiH.

Ministarstvo, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučuje poslodavcima da prilagode organizaciju i raspored radnog vremena aktuelnim vremenskim prilikama, uključujući pomjeranje početka i završetka radnog dana, kako bi se smanjila izloženost radnika niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim uslovima.

Također, preporučuju da poslodavci, prilikom izvođenja radova u ovakvim uslovima, poduzmu dodatne mjere zaštite na radu, u skladu s važećim propisima, kako bi se rizik po život i zdravlje radnika sveo na najmanju moguću mjeru.

– Posebne mjere zaštite potrebno je osigurati za radnike koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom, kao i za radnike koji su izloženi opasnostima i štetnostima u radnoj okolini, uključujući hemijske, fizičke i biološke štetnosti, nepovoljne mikroklimatske uslove i druge štetne faktore koji se mogu pojaviti u procesu rada – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Također, preporučuju da se, tokom trajanja nepovoljnih vremenskih uslova, omogući korištenje godišnjeg odmora ili drugih oblika odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, posebno radnicima s dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima.

Poslodavcima preporučuju da osiguraju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme prilagođene radu na niskim temperaturama, u skladu s važećim propisima, kako bi se dodatno smanjili rizici po sigurnost i zdravlje radnika.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce i radnike na dodatnu odgovornost i striktno poštivanje propisa iz oblasti zaštite na radu.

– U uslovima niskih temperatura i otežanih vremenskih prilika, zaštita zdravlja i života radnika mora biti apsolutni prioritet. Nažalost, svjedočimo situacijama u kojima se, zbog nepažnje ili nekorištenja propisane lične zaštitne opreme, narušava zdravlje radnika, a u najtežim slučajevima dolazi i do gubitka života. Zato je važno da svi, i poslodavci i radnici, pokažu dodatnu odgovornost i primijene sve propisane mjere zaštite, posebno u ovakvim uslovima – kazao je ministar Delić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ovim preporukama želi skrenuti pažnju na preventivno djelovanje, ali i podsjetiti na zajedničku odgovornost u očuvanju zdravlja i sigurnosti radnika u uslovima koji mogu ozbiljno ugroziti njihov život i radnu sposobnost, saopćeno je iz ovog ministarstva.