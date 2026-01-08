Bratunac: Uhapšeni državljani Srbije s krivotvorenim dolarima

Nakon završene kriminalističke obrade, obje osobe su, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predate nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

Bratunačka policija preduzimajući operativne mjere i radnje, identifikovala je i uhapsila S.D. iz Užica i D.A. iz Čajetine zbog sumnje da su počinila krivično djelo krivotvorenje novca.

Naime, nadležnoj policijskoj stanici je 30. decembra 2025. prijavljeno da je nepoznata osoba u mjenjačnici na području Bratunca izvršila zamjenu novca u iznosu od 1.500 američkih dolara, u apoenima od po 100 dolara, za koje je naknadnom provjerom utvrđeno da su lažne novčanice.

– Operativnim radom na terenu policijski službenici Policijske stanice Bratunac zaustavili su i kontrolisali automobil Škoda u kojem su se nalazile navedene osobe. Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca, izvršen je pretres osoba i vozila, kojom prilikom su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela – saopćeno je iz PU Zvornik.

