Memorijalni centar Srebrenica: Tužilaštvo BiH namjerno pogrešno tumači Krivični zakon BiH

Iz Memorijalnog centra Srebrenica je poručeno da je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pogrešno utvrdilo činjenično i pravno stanje u predmetu koji se odnosi na postavljanje i obnovu spomen-ploče sa imenom Ratka Mladića na lokalitetu Vraca.

“Krivični zakon Bosne i Hercegovine, u članu 145a stav (6), nedvosmisleno zabranjuje dodjelu priznanja, spomenica, podsjetnika ili bilo kakvo veličanje osoba koje su pravosnažno osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom na doživotnu kaznu zatvora za genocid i druge zločine. Tvrdnja Tužilaštva da obnova spomen-ploče ne predstavlja krivično djelo jer je ista „prvobitno postavljena prije pravosnažne presude“ pravno je neutemeljena. Zakon se primjenjuje u trenutku izvršenja radnje, a svako ponovno postavljanje, obnavljanje, održavanje ili javno afirmisanje spomen-obilježja nakon stupanja na snagu izmjena Krivičnog zakona 2021. godine predstavlja novu i samostalnu radnju u važećem pravnom okviru. Dakle, sama obnova ploče, samo izdvajanje jedne marke iz budžeta za njeno održavanje je krivično djelo”, kazao je direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić.

Dodatno, zakon ne zahtijeva postojanje slike, biste ili eksplicitne posvete. Samo javno isticanje imena i vojne funkcije osuđenog ratnog zločinca predstavlja „podsjetnik“ i oblik veličanja, što je izričito zabranjeno stavom (6) člana 145a. Memorijalni centar posebno upozorava da ovakva tumačenja Tužilaštva relativizuju presude međunarodnih sudova, podrivaju svrhu zakonskih izmjena donesenih radi zaštite dostojanstva žrtava i otvaraju prostor za sistemsko negiranje i normalizaciju genocida.

“Ako Tužilaštvo i oni kojima se gore ovi predmeti dodjeljuju ne žele da primjene propis, neka znaju da ima ljudi koji to primjećuju i javno o tome govore. Usto, nažalost moram da konstatujem da će u ovoj zemlji biti još slučajeva veličanja Mladića. I uz pravljenje tužilaca nevještim, biće još Vojina Pavlovića, pa će biti i presuda. Ne mogu oni biti toliko nevješti, koliko genocidni manijaci mogu podržavati otvoreno Ratka Mladića”, dodao je Suljagić.

Memorijalni centar Srebrenica poziva nadležne institucije da dosljedno i nepristrano primjenjuju zakon, a poziva podnosioca krivične prijave da zatraži pristup informacijama o izdvojenim sredstvima Opštine za održavanje ploče, te da će taj dokument sam po sebi biti osnov za ponovno pokretanje istrage.

“S obzirom da je tek nekoliko slučajeva dočekalo ozbiljno procesuiranje od strane pravosuđa, stiče se dojam da je negiranje i veličanje zločina i zločinaca većinom prihvatljivo, uz male iznimke. Također, mnogobrojne odluke u svojim obrazloženjima kojima se odbacuju krivične prijave ili obustavljaju istražne radnje, daju svojevrsne smjernice negatorima da “legalno” negiraju genocid i ratne zločine”, zaključio je Suljagić.