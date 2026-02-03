Presuda u BiH: Ukrao pet traktora pa ih prodao, dobio godinu i po zatvora

U pitanju je nepravosnažna presuda kojom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela teška krađa.

Okružni sud u Doboju osudio je B. Lj. (56) iz Modriče na godinu i po zatvora zbog krađe pet traktora koje je zatim prodao.

U pitanju je nepravosnažna presuda kojom je optuženi oglašen krivim zbog krivičnog djela teška krađa.

Modričanin se teretio da je od 1. avgusta 2022. do 30. avgusta 2022. godine, iz kruga jednog preduzeća u Bosanskom Šamcu, ukrao pet radnih mašina. Radi se o šumskim traktorima koji su bili lagerovani ispred zgrada preduzeća, koje je u zakupu jedne poljoprivredne zadruge.

Kako se navodi u presudi, sredinom avgusta 2022. godine jednu radnu mašinu, zglobni šumski traktor Timberjack koji je ukrao, prodao je D. A. za 15.000 KM.

Zatim je 19. avgusta 2022. godine utovario, a potom i odvezao dvije radne mašine – šumske traktore u firmu koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina, i prodao ih kao staro željezo za 13.037 KM.

– Potom je tačno neutvrđenog dana, otuđene dvije radne mašine – dva šumska zglobna traktora i to jedan Timberjack i drugi Clark 666. uz upotrebu adekvatne opreme i mehanizacije, utovario na kamion i prikolicu – labudicu, kojom je upravljao D. R., koji je i kupio navedene dvije radne mašine za iznos od 15.000 KM, piše u presudi.

Kako se dodaje, o tome su B.Lj. i D.R. sačinili i kupoprodajni ugovor 13. septembra 2022. godine.

– Dakle, oduzeo je tuđe pokretne stvari i protivpravno ih prisvojio, a vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od 10.000 KM, piše u presudi.

Optuženi je oslobođen plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava, a oštećeni I. B. sa imovinskopravnim zahtjevom upućen je na parnicu.