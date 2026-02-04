Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 75 pregleda i 5 kućnih posjeta.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik asistirala je na izvlačenju vozila koje je sletjelo s puta.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, pet dječaka i jedna djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, srijeda (04.02.2025.) u naseljima Cage i Čekanići Donji. Struje neće biti u terminu od 09:00-15:00 sati.

U četvrtak, 05.02.2025. godine u naseljima Duboki Potok, Ljenobud i Ljenobud 3. Struje neće biti u terminu od 09:00-15:00 sati.