Forto: Nema dobrih vijesti iz Brisela

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto učestvovao je danas na ministarskom sastanku ministara Zapadnog Balkana i Evropske komisije, posvećenom problemima sa kojima se suočavaju profesionalni vozači u vezi s boravkom i radom u Evropskoj uniji.

Na sastanku je razgovarano o potrebi što hitnijeg i konkretnijeg rješavanja ovog pitanja, imajući u vidu direktne posljedice koje važeća pravila imaju po prometni sektor, lance snabdijevanja i privredu regiona.

“Profesionalni vozači nisu sigurnosni rizik za EU nego ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao. Zato moramo naći pragmatična rješenja u postojećem evropskom okviru koji imamo”, poručio je ministar Forto.

“Mi smo već uputili konkretne prijedloge i bilateralno prema Republici Hrvatskoj i prema Evropskoj komisiji. Očekujem što hitnije razmatranje jer nemamo više vremena za čekanje”, dodao je Forto.

Na sastanku su, osim resornih ministara prometa, učestvovali i ministri vanjskih poslova i sigurnosti odnosno unutrašnjih poslova, čime je po prvi put ovo pitanje tretirano u okviru pune nadležnosti svih relevantnih resora. Ministar Forto je naglasio da je ovakav pristup ključan za postizanje dugoročnih rješenja, jer se pitanje boravka i rada profesionalnih vozača direktno tiče migracione politike, sigurnosnih procedura i međunarodnih odnosa, te zahtijeva koordinirano djelovanje više resora.

Na kraju sastanka je zaključeno da će se formirati radna grupa koja će u narednom periodu raditi na prijedlogu rješenja problema profesionalnih vozača koje će biti upućeno Evropskoj komisiji.

“Vidimo da su protesti koji su održani prošle sedmice upalili neke alarme kod Evropske komisije, ali nažalost nismo čuli nikakva konkretna rješenja”, dodao je Forto.

Prije ministarskog sastanka, ministar Forto se sastao s direktorom Prometne zajednice Matejem Zakonjšekim i ambasadorima članica Zapadnog Balkana s kojima je razgovarao o mogućnosti jasnijeg i proporcionalnijeg reguliranja statusa profesionalnih vozača u okviru postojeće revizije Ugovora o Prometnoj zajednici. Podsjećamo, ministar Forto je ranije predložio direktorici Generalne direkcije za mobilnost i promet da se profesionalnim vozačima zaposlenim kod licenciranih prevoznika omogući slobodno kretanje na teritoriji EU isključivo u svrhu obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza.