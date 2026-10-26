Stiže promjena vremena: Evo šta meteorolozi najavljuju za naredne dane

U Bosni i Hercegovini se u utorak, 27. oktobra, prijepodne očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa istoka prema zapadu, što će u drugoj polovini dana uvjetovati slabu kišu u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne.

Po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna između 10 i 15, a na jugu države do 19 stepeni Celzijusa.

U srijedu, 28. oktobra, više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima. Sunčanije će biti u ostatku zemlje. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu do 8, a najviša dnevna između 10 i 15, na jugu države do 18 stepeni.

U četvrtak, 29. oktobra, u Bosni pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom u sjevernim područjima. Sunčanije u Hercegovini. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu do 9, a najviša dnevna uglavnom između 8 i 13, na jugu od 16 stepeni Celzijusa, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.