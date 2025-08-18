Pripreme za Eurobasket: Zmajevi pobijedili i Belgiju, Nurkić i Alibegović briljirali

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je turnir u Oostendeu. Zmajevi su nakon pobjede nad Velikom Britanijom (103:73), juče nadigrali i domaćina Belgiju.

Nakon izjednačene prve četvrtine (17:17), izabranici selektora Adisa Bećiragića u drugom periodu su postigli “radnu temperaturu” i na poluvrijeme otišli s vodstvom od 32:44.

Vodstvo naši košarkaši više nisu ispuštali do kraja meča, na kraju su upisali trijumf rezultatom 60:73.

Najefikasniji u bh. reprezentaciji bili su Amar Alibegović (21) i Jusuf Nurkić (15), a kod belgijske selekcije Hans Vanwijn (12)

Zmajevi se sutra vraćaju u Sarajevo, gdje nastavljaju pripreme za nastup na predstojećem Eurobasketu, piše Sport Centar.