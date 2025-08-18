Utorak, 19 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Pripreme za Eurobasket: Zmajevi pobijedili i Belgiju, Nurkić i Alibegović briljirali

By admin
0
23

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je turnir u Oostendeu. Zmajevi su nakon pobjede nad Velikom Britanijom (103:73), juče nadigrali i domaćina Belgiju.

Nakon izjednačene prve četvrtine (17:17), izabranici selektora Adisa Bećiragića u drugom periodu su postigli “radnu temperaturu” i na poluvrijeme otišli s vodstvom od 32:44.

Vodstvo naši košarkaši više nisu ispuštali do kraja meča, na kraju su upisali trijumf rezultatom 60:73.

Najefikasniji u bh. reprezentaciji bili su Amar Alibegović (21) i Jusuf Nurkić (15), a kod belgijske selekcije Hans Vanwijn (12)

Zmajevi se sutra vraćaju u Sarajevo, gdje nastavljaju pripreme za nastup na predstojećem Eurobasketu, piše Sport Centar.

Prethodni članak
OGUS 2025: Održan koncert “GUITAR FEST Tuzla ORSHESTRA”
Naredni članak
Kukuruz u BiH podbacio i do 70 posto
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a