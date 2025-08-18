OGUS 2025: Održan koncert “GUITAR FEST Tuzla ORSHESTRA”

U Domu kulture u Srebreniku sinoć je održan sjajan koncert u izvedbi “GUITAR FEST Tuzla ORSHESTRA”.

Ovaj događaj bio je jedan od sadržaja manifestacije “Srebrenik-Otvoreni grad umjetnosti”, a publika je mogla istinski uživati u izvedbama djela klasične,filmske,pop muzike, ali i u vrhunskoj obradi bosanske sevdalinke.

Sinoć je u okviru OGUS-a održan i tradicionalni program “Djeca crtaju svom gradu”, koji je zbog vremenskih neprilika održan u Plavoj sali Doma kulture umjesto na platou ispred ove ustanove kao što je to bila tradicija proteklih godina.

Generalni pokrovitelj manifestacije OGUS je Grad Srebrenik i gradonačelnik Adnan Bjelić, dok je tehnički realizator svih programa Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.



