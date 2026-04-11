Proizvođači upozoravaju: Građani na vrijeme da kupe pelet, cijene bi mogle rasti

Iako ovogodišnja grijna sezona još traje, proizvođači peleta već pozivaju građane da se na vrijeme snabdiju ovim energentom za narednu sezonu, upozoravajući da bi cijene u narednim mjesecima mogle značajno rasti.

Kako navode, aktuelna dešavanja na Bliskom istoku mogla bi uticati na povećanu potražnju evropskih zemalja za peletom, što bi se potom odrazilo i na domaće tržište.

Predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović rekao je za “Nezavisne novine” da trenutna situacija podsjeća na 2022. godinu, kada su poremećaji u snabdijevanju gasom izazvali snažan rast potražnje za peletom širom Evrope.

“Imamo situaciju koja podsjeća na 2022. godinu, kada je došlo do velikog poremećaja na evropskom tržištu usljed problema sa snabdijevanjem gasom. Tada je, kao posljedica, došlo do ogromne potražnje za peletom. Sve ukazuje na to da bi se sličan scenario mogao ponoviti, što bi moglo dovesti do naglog rasta cijena”, kazao je Ivanović.

On je naveo da su skladišta u Evropi trenutno na niskom nivou, te da je duga i hladna zima u Austriji, Njemačkoj i Italiji dodatno smanjila zalihe. Zbog toga se očekuje rast interesa za izvoz peleta iz Bosne i Hercegovine prema evropskom tržištu.

“Bilo bi dobro preporučiti domaćem stanovništvu da se na vrijeme snabdije peletom, po trenutnim cijenama koje se kreću od 530 do 560 KM po toni”, naglasio je Ivanović.

Govoreći o mogućem kretanju cijena, Ivanović je rekao da je teško davati precizne procjene, ali je upozorio da su cijene energenata već porasle između 20 i 30 posto, te da ni pelet neće ostati izvan tog trenda.

“Trenutno imamo i određene probleme u proizvodnji. Otežan je izvoz oblovine iz šuma zbog velikih snježnih padavina, a snijeg će se zadržati još neko vrijeme. Takođe, suočavamo se sa poteškoćama u nabavci sirovine. U narednom periodu očekuju nas razgovori sa predstavnicima ministarstava i šumskih gazdinstava kako bismo pokušali pronaći rješenja”, dodao je on.

Na kraju je još jednom apelovao na građane da ne čekaju početak jeseni.