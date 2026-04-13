Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

CIVILNA ZAŠTITA – Rijeka Tinja je u MZ Potpeć, naselje Klisura otrgla obalnu utvrdu čime je ugroženo 15 stambenih objekata, kao i Firma “Jata Grup-Potpeć-Srebrenik”.

Klizište širih razmjera u mjestu Orlova Kisura, na koje CZ Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljena su 224 pregleda,2 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tri bebe, jedna djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (ponedjeljak),13.4.2026. na području Grada Srebrenika:

– u naselju Grabovci u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.

– u naselju Tinja Donja i Tinja Gornja u vremenu od 11:00 do 12:00 sati.

Danas se u Srebreniku očekuje sunčano i toplo vrijeme. Temperature će se kretati od 6°C u ranim jutarnjim satima do ugodnih 21°C poslijepodne