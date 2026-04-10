Baraž utakmica rukometaša BiH igra se u Tuzli, ulaznice uskoro u prodaji

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon što je u dvije utakmice bila bolja od Kosova, izborila je plasman u finalni baraž za Svjetsko prvenstvo, gdje će odmjeriti snage sa selekcijom Farskih Otoka.

Odlučeno je da će se prva utakmica baraža igrati 14. maja u dvorani Mejdan u Tuzli, gdje je naša reprezentacija već igrala i susret prve runde baraža.

Odluka o domaćinu donesena je juče na sastanku u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine, čime su otklonjene dileme između Tuzle i Gračanice.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupit će se u Tuzli 10. maja, gdje će obaviti pripreme za jedan od najvažnijih susreta u kvalifikacionom ciklusu.

Veliko interesovanje vlada među navijačima, pa će ulaznice za ovaj susret u prodaju biti puštene od 25. aprila.

Podsjećamo, revanš utakmica na rasporedu je tri dana kasnije na Farskim Otocima, a našoj selekciji bit će neophodan što bolji rezultat iz Tuzle kako bi zadržala realne šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo./Tuzlainfo.ba/