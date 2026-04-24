Brži prelazak granice uz novu EU aplikaciju: Evo šta trebaju znati bh. građani

Evropska unija uvodi novu digitalnu aplikaciju pod nazivom Travel to Europe, s ciljem smanjenja gužvi na granicama uoči naredne turističke sezone, koje su već počele nastajati zbog postepenog uvođenja novog sistema za evidentiranje putnika EES. Novi sistem omogućava putnicima da unaprijed najave svoj dolazak na granični prelaz, čime bi se, u teoriji, trebale ubrzati kontrole pasoša i smanjiti čekanja.

Kako funkcioniše aplikacija

Građani je prvo moraju preuzeti na svoj mobilni telefon, zatim kreirati korisnički nalog i odabrati lozinku. Nakon toga korisnik unosi planirano putovanje i bira zemlju ulaska u EU. U slučaju putnika iz Bosne i Hercegovine, to bi najčešće bila Hrvatska ili drugi granični prelazi prema šengenskom prostoru, prenosi Radiosarajevo.

Putnici moraju:

skenirati pasoš putem telefona

očitati biometrijski čip (za što je potreban NFC telefon)

napraviti fotografiju (selfie) u skladu s pravilima

odgovoriti na nekoliko pitanja o putovanju

unijeti članove porodice ili saputnike

Nakon kompletiranja procesa, aplikacija generira bar-kod koji se pokazuje na granici, ukoliko ga službenici zatraže.

Najava dolaska i 72 sata unaprijed

Prema dostupnim informacijama, putnici bi podatke trebali unositi najmanje 72 sata prije dolaska na granicu. Sistem zahtijeva stabilnu internet vezu kako bi se podaci slali na centralne servere EES sistema. U aplikaciji se navodi i tačno vrijeme i mjesto planiranog prelaska granice, što bi trebalo omogućiti bolju organizaciju graničnih službi.

Posebne trake za ‘digitalne putnike’

Ideja sistema je da putnici koji koriste aplikaciju dobiju prioritetne ili brže trake na graničnim prelazima. Međutim, takve pogodnosti zasad nisu dostupne svugdje. Iako Evropska komisija tvrdi da je aplikacija jednostavna i intuitivna, brojni korisnici izražavaju nezadovoljstvo jer sistem još nije u potpunosti funkcionalan. Mnogi granični prelazi još nisu tehnički spremni za ovakav način rada, pa se očekuje period prilagođavanja i testiranja. Za sada nije poznato kada će i u kojem obimu građani Bosne i Hercegovine moći koristiti sve pogodnosti aplikacije na granicama EU.

Cilj: manje gužve i brži prelazak granice

Uvođenje EES sistema i aplikacije „Travel to Europe“ odgovor je na upozorenja turističkog sektora i aviokompanija da bi nove procedure mogle izazvati velike gužve na granicama. U nekim evropskim medijima već su zabilježeni primjeri kašnjenja, gdje su avioni sa stotinama putnika polijetali gotovo prazni jer su putnici ostali zaglavljeni na kontroli pasoša.