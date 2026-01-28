PU Tuzla – otkriveni počinioci postavljenog natpisa na ogradu JZU UKC Tuzla

Dana 27.01.2026. godine oko 19,00 sati, dežurna služba PS Istok/PU Tuzla, zaprimila je prijavu da je na vanjskom dijelu ograde JZU UKC Tuzla, kod „Plave bolnice“ postavljen transparent od bijelog platna sa natpisom: „Dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti večeras se sunetite“.

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je isti okvalifikovao kao krivično djelo „Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“ iz člana 163. Krivičnog Zakona Federacije BiH. Izlaskom patrole policije PS Istok na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave, dok su uviđaj izvršili istražitelji OKP PU Tuzla, kojim prilikom je transparent izuzet, te će biti korišten kao dokaz u krivičnom postupku.

Radeći na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, operativnim provjerama došlo se do saznanja o mogućim počiniocima, utvrđeno je da se više lica dovodi u vezu sa izvršenjem istog, a dva lica dovedena su u službene prostorije OKP PU Tuzla, te je tokom kriminalističke istrage utvrđeno da su M.Č. (2003) iz Tuzle i A.H. (2002) takođe iz Tuzle počinioci navednog krivičnog djela, protiv kojih će nakon preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji po uputama dežurnog kantonalnog tužioca, KT TK-a biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa dokazima.

Preduzimanje daljih radnji na otkrivanju ostalih eventualnih učesnika u ovom događaju, odnosno počinilaca krivičnog djela će biti nastavljen i dalje, u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica bitnih za dokumentovanje ovog krivičnog djela.