Velike promjene za radnike u Njemačkoj: Duže radno vrijeme, slobodni dani po izboru

Njemačka vlada danas bi trebala usvojiti novu nacionalnu strategiju zapošljavanja u turizmu, kojom se planira značajna promjena dosadašnjeg sistema radnog vremena. Prema novim rješenjima, umjesto strogo propisanog dnevnog maksimuma od osam sati, uvodi se mogućnost sedmičnog obračuna radnog vremena, piše Bild.

To bi značilo da će zaposleni moći raditi duže pojedine dane, a potom, po potrebi, koristiti slobodne dane u drugim terminima. Posebno bi to moglo koristiti roditeljima, ali i radnicima u sektorima u kojima je rad organizovan sezonski ili vikendom.

Ova promjena predstavlja olakšanje prvenstveno za turističku i ugostiteljsku branšu, koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fleksibilne oblike rada, noćne smjene i rad vikendom. Istovremeno, cilj je poboljšati ravnotežu između privatnog i poslovnog života zaposlenih.

Prema najavama, planirani novi “Zakon o radnom vremenu” ne bi se odnosio isključivo na turizam, već bi se u narednom periodu mogao primjenjivati i na druge privredne sektore.

Koordinator Savezne vlade Njemačke za turizam Christoph Ploß (CDU) izjavio je za Bild da će odluka o fleksibilizaciji radnog vremena biti donesena kasnije ove godine. Naglasio je da od toga “neće imati koristi samo kompanije, već i milioni zaposlenih u Njemačkoj”.

Novom strategijom predviđene su i poreske olakšice kada je riječ o prekovremenom radu. Prema dokumentu koji je objavio Bild, savezne vlasti planiraju osloboditi poreza bonuse za prekovremeni rad, kao i uvesti poreske olakšice za jednokratne isplate radnicima koji privremeno povećaju svoj obim rada, posebno onima zaposlenim na nepuno radno vrijeme.

Ove promjene mogle bi se direktno ticati i velikog broja državljana BiH koji rade u Njemačkoj, naročito u turizmu, ugostiteljstvu, logistici i uslužnim djelatnostima, gdje je fleksibilno radno vrijeme već dugo realnost. Ukoliko zakon stupi na snagu, nova pravila bi se odnosila i na strane radnike zaposlene u skladu s njemačkim zakonodavstvom, prenosi Fenix-magazin.