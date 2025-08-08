Upaljen meteo alarm: Donosimo prognozu do utorka

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro; meteorolozi su zbog očekivanih vrelina upalili i žuti meteoalarm, a upozorenje glasi: “Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica, Bugojno, Sokolac 12; Bihać, Jajce, Prijedor 13; Sanski Most, Srebrenica 14; Ivan Sedlo, Livno, Zvornik 15; Banja Luka, Doboj, Sarajevo, Tuzla, Zenica 16; Bijeljina 18; Gradačac 21; Trebinje 23; Mostar 25; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, za 5 hPa ješi od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperature zraka od 27 do 33, na jugu do 36 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperature zraka oko 31 °C.

U subotu sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 39 °C.

U nedjelju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 °C.

U ponedjeljak sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 41 °C.

U utorak sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni i. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.