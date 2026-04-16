Radovi na revitalizaciji bunara B7 u Babunovićima: Nove količine vode za stabilniji sistem vodosnabdijevanja

Grad Srebrenik u saradnji sa JP „Vodovod i kanalizacija“, uz izvođenje radova od strane IPIN d.o.o., pokrenuo je važnu intervenciju na bunaru B7, s ciljem jačanja kapaciteta sistema vodosnabdijevanja.

Revitalizacijom bunara trebao bi se dobiti veći kapacitet izvorišta, poboljšan kvalitet vode i smanjen rizik od kvarova. To znači sigurniji i pouzdaniji sistem, posebno u periodima najveće potrošnje.

-“Naš cilj je da spremno dočekamo predstojeći ljetni period i osiguramo stabilnost vodosnabdijevanja, uz dodatne količine vode upravo onda kada su najpotrebnije.

Kako bismo radove proveli efikasno, u narednim danima (zaključno sa subotom) na snazi će biti poseban režim vodosnabdijevanja.

Svjesni smo da prekidi utiču na svakodnevni život, ali ovo je ulaganje koje donosi dugoročnu korist, nadamo se sigurnijem ljetu, bez velikih redukcija i problema koje smo imali ranijih godina.

Očekujemo da će revitalizacijom bunara B7 biti značajno povećan kapacitet ovog izvorišta, čime pravimo još jedan konkretan korak ka stabilnom i pouzdanom vodosnabdijevanju za cijeli Srebrenik”, navodi gradonačelnik Adnan Bjelić.