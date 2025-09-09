Rasprodato Bilino Polje: BiH protiv Austrije u meču koji može odlučiti put na SP

Fudbalska reprezentacije Bosne i Hercegovine večeras, 9. septembra, na rasprodatom Bilinom Polju igra susret šestog kola grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026 protiv Austrije.

Zmajevi u ovaj vrlo važan duel ulaze kao vodeći na tabeli s maksimalnih 12 bodova iz prethodne četiri utakmice.

Redom su pobjeđivali Rumuniju (0:1), Kipar (2:1) i dva puta San Marino (1:0, 0:6).

Austrija, kao prvi favorit naše grupe, također je na maksimalnom učinku, ali s devet bodova iz tri utakmice.

Naš večerašnji protivnik slavio je protiv Rumunije (2:1), San Marina (0:4) i Kipra (1:0).

Posljednji trijumf nad San Marinom i šest postignutih golova pokazatelj su visokog samopouzdanja i motiviranosti u našem timu. Eventualnom pobjedom izabranici Sergeja Barbareza napravili bi veliki korak ka plasmanu na SP, čega su i sami svjesni.

“Svaka utakmica je važna za obje ekipe. I ova, i Kipar, i San Marino… Da razmišljam o jednom bodu, podjeli, ne bih se bavio ovim poslom. Mi imamo svoj stav, viziju… Ako nemamo samopouzdanja nakon posljednje četiri utakmice, ne znam kada bi trebali imati. Lijepo je imati ovaj niz, ovu gol razliku, dva nova debitanta, četiri nova strijelca… To nam sve daje samopouzdanje, jer bez obzira s kim igrate nije jednostavno dati šest golova. Raduje me i reakcija u drugom poluvremenu. To me čini zadovoljnim kao trenera i nadam se da ćemo neke te stvari ponoviti i protiv Austrije”, rekao je u najavi utakmice naš selektor Sergej Barbarez.

Istakao je također kako se raduje utakmice jer je to pravi test za nas.

“Oni su ekipa koja neće dopuštati igru kod našeg otvaranja igre. Morat ćemo biti dobri individualno, u 1 na 1 situacijama, mijenjanje strana, dubina… Radujem se utakmici, to sam rekao i svim našim igračima. Bit će to nešto posebno jer je to napokon pravi test za nas da vidimo jesmo li napravili pravi iskorak”, poručio je Barbarez.

BiH i Austriji ovo će biti šesti međusobni duel. U prethodnih pet obje selekcije su ostvarile po jednu pobjedu, te tri puta remizirali.

Posljednja dva meča datiraju iz 2018. godine i odigrana su u sklopu Lige nacija. BiH je u Zenici slavila s 1:0 golom Edina Džeke, dok je revanš u Beču završen bez golova – 0:0.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Austrija igra se od 20:45 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici uz direktan prijenos na BHT1.