Subota, 23 Augusta, 2025
Zmajevi danas protiv Belgije: Posljednja provjera pred Eurobasket

By admin
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu od 18 sati na parketu dvorane “Mirza Delibašić” KSC Skenderija odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Belgije.

Meč je ujedno posljednja provjera za Zmajeve uoči puta na Kipar i nastupa na Eurobasketu.

U duelu s Belgijom igrat će postava koju je selektor Adis Bećiragić odredio da predstavlja našu zemlju na predstojećem Evropskom prvenstvu, a koju čine igrači: Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Ajdin Penava, Adnan Arslanagić, John Roberson i Tarik Hrelja.

Ulaznice po cijenama od 20 i 30 KM se prodaju u prostorijama Košarkaškog saveza BiH i na platou KSC Skenderija, kao i na online platformi event.ba.

