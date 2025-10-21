Euro od uvođenja izgubio više od 80 posto vrijednosti u odnosu na zlato

Euro je izgubio više od 80 posto svoje vrijednosti izmjerene u zlatu od uvođenja 1999. godine, izjavio je u intervjuu njemačkom FAZ-u Bernhard Matthes, upravnik imovine u Bank für Kirche und Caritas eG.

o je, prema njegovim riječima, posljedica mjera centralnih banaka koje provode izuzetno labavu monetarnu politiku, pa novac vrijedi manje, a euro je najviše izložen.

Četvrtog januara 1999. za jedan euro moglo se dobiti 128 miligrama zlata, a danas samo 23 miligrama. Sličan je primjer i prema dolaru, dok je švicarski franak izgubio dvije trećine vrijednosti.

Zanimljivo je i poređenje s nekim proizvodima. Godine 1906. na Oktoberfestu je krigla piva koštala 0,38 maraka ili 0,14 grama zlata, a na ovogodišnjem pivskom festivalu u Minhenu trebalo je izdvojiti 11,50 eura za pivo, odnosno 0,26 grama zlata, što je gotovo dvostruko više nego prije 113 godina, javlja SEEbiz.

(Vijesti.ba / FENA)