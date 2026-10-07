SSSBiH: Dostojanstven rad nije privilegija, već temeljno ljudsko pravo

Povodom obilježavanja 7. oktobra, Svjetskog dana dostojanstvenog rada, iz Saveza samostalnih sindikata BiH danas je istaknuto da je za ostvarenje društvenog napretka i razvoja u bilo kojoj zemlji neophodno zadovoljiti četiri osnovne komponete: zapošljavanje, prava, zaštita i socijalni dijalog.

Kad je riječ o zapošljavanju, iz SSSBiH naglašavaju da, nažalost, svjedočimo negativnim trendovima, tj. zatvaranjima fabrika što za posljedicu ima gubitak, ne samo radnih mjesta, nego i radno sposobnog, odnosno, kvalifikovanog stanovništva koje u potrazi za boljim životom i uslovima rada odlazi u zapadne zemlje.

Prava radnika u tom kontekstu se često stavljaju u drugi plan pa onda dostojanstven rad ostaje mrtvo slovo na papiru i imaginarni pojam za većinu radnika i radnica u Federaciji BiH.

Kada je riječ o zaštiti i socijalnom dijalogu, navode da se u prvom redu podrazumijeva ostvarivanje prava na rad, na dobre uslove rada i na dovoljno primanja za dostojanstven život radnika i njegove porodice, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanja osoba koje to žele bez diskiriminacije, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, potpuno poštivanje socijalnih i radničkih prava, kako kroz radno i socijalno zakondovastvo, tako i u praksi.

Dodatno, to podrazumijeva da svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima te na kolektivno pregovaranje o svojim osnovnim i materijalnim pravima sa poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i kompanije moraju ispuniti svoja obećanja da će poštovati osnovna ljudska prava radnika.

– Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Nažalost, većina poslodavaca ima samo deklarativno opredjeljenje da se treba raditi na poboljšanju prava i interesa radnika, dok u praksi to ne primjenjuju. U praksi se najčešće opredjeljuju za uvoz stranih radnika što dodatno podstiče naše radnike da idu iz Bosne i Hercegovine. I dalje svjedočimo ogromnom broju radnika koji nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorima pa na taj način njihova prava ovise isključivo od volje poslodavca, što je neprihvatljivo u savremenom svijetu – potcrtano je.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na ovaj dan podsjeća predstavnike izvršne i zakondavne vlasti, poslodavce i javnost da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje nema alternativu te da je puno poštivanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje, jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje dostojanstvenog rada.

Dostojanstven rad nije privilegija, već temeljno ljudsko pravo koje direktno utječe na kvalitet života svakog pojedinca i prosperitet cjelokupnog društva, poručuju iz SSSBiH.