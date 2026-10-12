Pristigli glasovi iz dijaspore: Uskoro počinje njihovo prebrojavanje

Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH), a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na Općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je Feni predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba.

– Stigli su svi paketi. Vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova – kazao je Kalaba.

Rok za prijem glasačkog materijala iz inozemstva istekao je u petak, 9. oktobra, odnosno pet dana nakon održavanja Općih izbora.

Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za Fenu da će sve pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnju proceduru u Glavnom centru za brojanje.

Dodao je da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora.

Iz Centralne izborne komisije BiH za Fenu su potvrdili da su glasačke pošiljke iz inozemstva pristizale do krajnjeg zakonskog roka te da je u toku priprema statističkih podataka o broju zaprimljenih pošiljki.

Prema ranije objavljenim podacima CIK-a BiH, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim Općim izborima registrirana su 48.074 birača. Taj broj utvrđen je odlukom Komisije od 30. jula, nakon razmatranja prijava podnesenih putem elektronskog sistema e-Izbori i podataka o upisu birača koji glasaju izvan zemlje.

Interes za glasanje iz inozemstva prvobitno je iskazalo 60.037 birača, koliko ih se prijavilo do isteka roka 21. jula. Nakon provjere prijava i ispunjenosti propisanih uvjeta utvrđen je konačan broj birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH.

Broj registriranih birača, međutim, ne predstavlja i broj stvarno pristiglih glasova, koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka postupka verifikacije.

Glasovi iz dijaspore bit će uključeni u ukupne izborne rezultate nakon što se u Glavnom centru za brojanje provedu propisane provjere i prebroje važeći glasački listići.

Prema roku koji je naveo Bakalar, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja Općih izbora.